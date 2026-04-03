Дочь Андрея Кончаловского Мария рассказала о своих отношениях с новым возлюбленным

Мария Кончаловская, дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского, на открытии ярмарки современного искусства «Арт Россия» в беседе с Woman.ru рассказала о своих отношениях с новым бойфрендом. Пара познакомилась во время учёбы на режиссерско‑актерских курсах.
Мария отметила, что возлюбленный часто приглашает ее на съемки в кино. «Я вообще считаю, что если мужчина‑режиссер не приглашает свою женщину сниматься, то стоит задуматься!», — подчеркнула девушка. Кстати, мама Марии снялась в семи фильмах ее отца. Среди них: «Сердце мое — Астана», «Москва, я люблю тебя!», «Консервы», «Побег», «Антикиллер», «Антикиллер 2» и «Затворник».
В отношениях пары, по словам Марии, не было традиционного конфетно‑букетного периода — сразу начался так называемый «блинно‑банно‑ремонтный»: «Я попросила его плитку на кухонном фартуке положить, и оказалось, что он умеет это делать», — поделилась дочь Кончаловского.
