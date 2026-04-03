Звезда «Аноры» об отличии российского кино от зарубежного: «Есть специальные сенсоры»

Актер Эйдельштейн отметил, что российское кино улавливает вибрации души
Марк Эйдельштейн на премьере сериала «Этерна», фото: пресс-служба

Актер Марк Эйдельштейн рассказал, чем, на его взгляд, российское кино позитивно отличается от зарубежного. О традициях отечественного кинематографа он поговорил с «Газетой.Ru».

24-летний артист вспомнил о съемках в заполярном поселке Шойна. Там он снимался в картине «Космос засыпает», вскоре выходящей на экраны.

«Я считаю, что в Шойне очень много души, которой это место готово делиться. И, мне кажется, у какой-то части наших фильмов есть специальные сенсоры, способные улавливать вибрации подобной души, а значит, мы пытаемся на этом уровне разговаривать с людьми. Такое есть в традиции российского кинематографа, а пошло это из литературы, изобразительного искусства. Думаю, что в этом и есть наша ценность», — сказал актер.

Ранее Марк Эйдельштейн рассказал, какой фильм-номинат «Оскара 2026» довел его до слез.