Звезда «Уэнздей» Кэтрин Зета-Джонс поздравила мать с 80-летием, опубликовав в соцсети ее эффектный снимок. На фотографии Патриция Фэйр позирует в белом монокини, лежа на шезлонге во время семейного отпуска.
«С 80-летием, мама! Ты просто лучшая! Люблю тебя всем сердцем», — обратилась актриса к матери в подписи к кадру.
Патриция Фэйр, по словам самой Зета-Джонс, работала швеей. Она встретила будущего мужа, Дэвида Джеймса Джонса, который в то время владел небольшой пекарней. Актриса не раз рассказывала в интервью, что ее детство прошло в скромной обстановке. Ситуация изменилась в начале 1980-х, когда ее родители выиграли в национальную лотерею 100 тысяч фунтов стерлингов. Этот выигрыш позволил семье переехать в более просторный дом и открыть собственную кондитерскую.
Ранее Кэтрин Зета-Джонс отметила в соцсетях и другую важную дату — 25-летие свадьбы с актером Майклом Дугласом, опубликовав романтичный кадр их поцелуя.