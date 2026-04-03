Патриция Фэйр, по словам самой Зета-Джонс, работала швеей. Она встретила будущего мужа, Дэвида Джеймса Джонса, который в то время владел небольшой пекарней. Актриса не раз рассказывала в интервью, что ее детство прошло в скромной обстановке. Ситуация изменилась в начале 1980-х, когда ее родители выиграли в национальную лотерею 100 тысяч фунтов стерлингов. Этот выигрыш позволил семье переехать в более просторный дом и открыть собственную кондитерскую.