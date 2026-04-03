Марк Эйдельштейн назвал любимые аниме

Актер Марк Эйдельштейн, не раз выражавший симпатию японской культуре, назвал любимые аниме. О своих вкусах он поговорил с «Газетой.Ru».
По словам 24-летнего актера, мир аниме ему открыл брат.
«Я какое-то время жил в неведении, был в этом плане ограничен. Потому что когда учился [в школе], аниме не было таким популярным, являлось скорее субкультурной вещью. Сейчас это изменилось», — сказал он.
Своими любимыми тайтлами Марк Эйдельштейн назвал «Атаку Титанов» и «Магическую битву», но добавил, что анимационных сериалов, которые ему нравятся, гораздо больше.
«Кстати, когда мы жили и работали [над фильмом “Космос засыпает”] в Шойне с Никитой Конкиным и Софьей Воронцовой, как раз выходил новый сезон “Клинка, рассекающего демонов”, — и я их подсадил, мы смотрели вместе. Как и мой брат, пересматривал с ними с самого начала, мы обсуждали. Представьте: сидели в деревянном домике, полярный день, закрытые шторы, ели курабье, пили чай и смотрели этот шедевр», — делится актер.
