Эйдельштейн о любимых ролях своей бабушки: «Сказала: "Марк, ты в вечности"»

Актер Марк Эйдельштейн рассказал о любимых ролях своей бабушки. В беседе с «Газетой.Ru» артист признался, что хотел бы, чтобы она видела все, в чем он принимает участие, и давала честный комментарий.
«Потому что очень ценю ее мнение, доверяю ее внутреннему чувству. А самая ее любимая роль — неожиданно для меня — это Дэн в фильме Кирилла Султанова “Наступит лето”. Как сейчас помню, она мне тогда позвонила и сказала: “Марк, ну это великолепная работа, просто великолепная роль. Поздравляю тебя, ты в вечности”, — вспоминает слова бабушки 24-летний артист.
По словам артиста, его это поразило.
«Потому что это жанровое, черно-белое кино, я там играю отрицательного персонажа, плохого человека, травмированного. Может быть, ей понравилось, потому что оно черно-белое, не знаю…» — предположил он.
Актер также признался, что планирует сходить с бабушкой на фильм Сони Райзман «Картины дружеских связей».
