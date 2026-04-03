Конечно, в таких материалах не обходится без по-настоящему экспериментальных проектов. «Манифесто» — творение Джулиана Роузфельдта изначально задумывалось как мультиэкранная инсталляция. Но когда в дело вступает Кейт Бланшетт, это всегда становится чем-то большим. Здесь она появилась в 13 разных амплуа! Бездомный на улице, телеведущая, биржевой брокер и многие другие — это все она. Каждый из них произносит авангардные художественные манифесты XX века. Этот самый настоящий перформанс собрал массу восторженных отзывов. А многие назвали эту работу ли не лучшей в карьере актрисы.