Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Один за всех: 5 фильмов, где актер сыграл несколько ролей

Сыграть кого-то одного так, чтобы тебя запомнили, — уже вершина. Но есть и такие актеры, кому этого категорически мало
Глеб Мантров
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Легенда
Кадр из фильма «Легенда»

Воплотить в одном фильме сразу несколько героев — задачка со звездочкой. Такие работы принято считать высшим пилотажем: многие мечтают хотя бы раз испытать нечто подобное. Порой это приносит зрительский восторг, а иногда — еще и главные профессиональные награды. Так совсем недавно Майкл Б. Джордан получил «Оскар» за братьев-близнецов в «Грешниках». На этом фоне вспоминаем других исполнителей, которым этот трюк удался в полной мере.

Эдди Мерфи

Кадр из фильма «Чокнутый профессор»
Кадр из фильма «Чокнутый профессор»

Никогда не знавший границ, Эдди Мерфи в комедии «Чокнутый профессор» показал аж семерых: самого профессора Шермана Клампа, его отца Клетуса, мать Анну Перл, бабушку Иду Мэй, старшего брата Эрни, его альтер-эго, бесцеремонного Бадди Лава и телеведущего Ланса Перкинса. За исключением младшего брата, все чудаковатое семейство Клампов — дело рук одного исполнителя.

Однако здесь впору говорить не только об игре. Гигантская заслуга в успешных перевоплощениях принадлежит легендарному гримеру Рику Бэйкеру. Именно его работа позволила комику обращаться в женщин, стариков и людей разного телосложения. Бэйкер, к слову, получил за этот фильм «Оскар». 

Том Хэнкс и Холли Берри

Кадр из фильма «Облачный атлас»
Кадр из фильма «Облачный атлас»

В нашей подборке есть особый случай, и это — «Облачный атлас». Здесь сразу две ведущие звезды воплотили далеко не одного персонажа. Том Хэнкс примерил шесть образов — от злодея-ученого XIX века до постапокалиптического пастуха из далекого будущего. Холли Берри также появилась в шести обличиях — в том числе тех, что требовали радикальных перемен.

Режиссеры Лана Вачовски, Лили Вачовски и Том Тыквер намеренно пошли на этот шаг, чтобы подчеркнуть главную идею: души перерождаются, меняя облики, но суть от этого не меняется. Так что почти всему ансамблю ленты, включая Хью Гранта и Бена Уишоу, досталось по несколько ролей. Сам проект хоть и не добился предполагаемого успеха, но точно стал одним из наиболее масштабных экспериментов подобного рода.

Том Харди

Том Харди в фильма «Легенда»
Том Харди в фильма «Легенда»

В биографической драме «Легенда» Том Харди изобразил реальных братьев-близнецов Рона и Реджи Крэя — знаменитых гангстеров Лондона 1960-х годов. При всей внешней похожести братья были полными противоположностями: Реджи — обаятельный, расчетливый, умеющий держать себя в руках, Рон — психически нестабильный, вспыльчивый и непредсказуемый. 

Технически задача решалась с помощью дублеров в кадре и совмещения отдельно снятых сцен при монтаже. Харди же создал настолько разных людей, что у зрителя не было шансов их перепутать. За этот перформанс Харди получил премию Британского независимого кино.

Кейт Бланшетт

Кадр из фильма «Манифесто»
Кадр из фильма «Манифесто»

Конечно, в таких материалах не обходится без по-настоящему экспериментальных проектов. «Манифесто» — творение Джулиана Роузфельдта изначально задумывалось как мультиэкранная инсталляция. Но когда в дело вступает Кейт Бланшетт, это всегда становится чем-то большим. Здесь она появилась в 13 разных амплуа! Бездомный на улице, телеведущая, биржевой брокер и многие другие — это все она. Каждый из них произносит авангардные художественные манифесты XX века. Этот самый настоящий перформанс собрал массу восторженных отзывов. А многие назвали эту работу ли не лучшей в карьере актрисы.

Кристоф Вальц

Кадр из фильма «Бюро магических услуг»
Кадр из фильма «Бюро магических услуг»

Очевидно, что Кристоф Вальц в первую очередь ассоциируется с великим монологом Ганса Ланды. Но если вы, как и мы поклонники его таланта, на этом не стоит останавливаться. В фэнтезийной комедии «Бюро магических услуг» Вальц показал двух героев: современного управленца таинственной лондонской фирмы Хамфри Уэллса и его отца, основателя компании, заточенного в магическом пространстве. Хамфри — харизматичный, слегка безумный злодей, занятый разрушением древнего магического миропорядка. Его отец, напротив, представляет уходящую эпоху — человека, создавшего то, что сын теперь уничтожает. Самое интересное, что именно актер предложил себя на две роли — настолько его впечатлил сценарий.