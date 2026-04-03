Воплотить в одном фильме сразу несколько героев — задачка со звездочкой. Такие работы принято считать высшим пилотажем: многие мечтают хотя бы раз испытать нечто подобное. Порой это приносит зрительский восторг, а иногда — еще и главные профессиональные награды. Так совсем недавно Майкл Б. Джордан получил «Оскар» за братьев-близнецов в «Грешниках». На этом фоне вспоминаем других исполнителей, которым этот трюк удался в полной мере.
Эдди Мерфи
Никогда не знавший границ, Эдди Мерфи в комедии «Чокнутый профессор» показал аж семерых: самого профессора Шермана Клампа, его отца Клетуса, мать Анну Перл, бабушку Иду Мэй, старшего брата Эрни, его альтер-эго, бесцеремонного Бадди Лава и телеведущего Ланса Перкинса. За исключением младшего брата, все чудаковатое семейство Клампов — дело рук одного исполнителя.
Однако здесь впору говорить не только об игре. Гигантская заслуга в успешных перевоплощениях принадлежит легендарному гримеру Рику Бэйкеру. Именно его работа позволила комику обращаться в женщин, стариков и людей разного телосложения. Бэйкер, к слову, получил за этот фильм «Оскар».
Том Хэнкс и Холли Берри
В нашей подборке есть особый случай, и это — «Облачный атлас». Здесь сразу две ведущие звезды воплотили далеко не одного персонажа. Том Хэнкс примерил шесть образов — от злодея-ученого XIX века до постапокалиптического пастуха из далекого будущего. Холли Берри также появилась в шести обличиях — в том числе тех, что требовали радикальных перемен.
Режиссеры Лана Вачовски, Лили Вачовски и Том Тыквер намеренно пошли на этот шаг, чтобы подчеркнуть главную идею: души перерождаются, меняя облики, но суть от этого не меняется. Так что почти всему ансамблю ленты, включая Хью Гранта и Бена Уишоу, досталось по несколько ролей. Сам проект хоть и не добился предполагаемого успеха, но точно стал одним из наиболее масштабных экспериментов подобного рода.
Том Харди
В биографической драме «Легенда» Том Харди изобразил реальных братьев-близнецов Рона и Реджи Крэя — знаменитых гангстеров Лондона 1960-х годов. При всей внешней похожести братья были полными противоположностями: Реджи — обаятельный, расчетливый, умеющий держать себя в руках, Рон — психически нестабильный, вспыльчивый и непредсказуемый.
Технически задача решалась с помощью дублеров в кадре и совмещения отдельно снятых сцен при монтаже. Харди же создал настолько разных людей, что у зрителя не было шансов их перепутать. За этот перформанс Харди получил премию Британского независимого кино.
Кейт Бланшетт
Конечно, в таких материалах не обходится без по-настоящему экспериментальных проектов. «Манифесто» — творение Джулиана Роузфельдта изначально задумывалось как мультиэкранная инсталляция. Но когда в дело вступает Кейт Бланшетт, это всегда становится чем-то большим. Здесь она появилась в 13 разных амплуа! Бездомный на улице, телеведущая, биржевой брокер и многие другие — это все она. Каждый из них произносит авангардные художественные манифесты XX века. Этот самый настоящий перформанс собрал массу восторженных отзывов. А многие назвали эту работу ли не лучшей в карьере актрисы.
Кристоф Вальц
Очевидно, что Кристоф Вальц в первую очередь ассоциируется с великим монологом Ганса Ланды. Но если вы, как и мы поклонники его таланта, на этом не стоит останавливаться. В фэнтезийной комедии «Бюро магических услуг» Вальц показал двух героев: современного управленца таинственной лондонской фирмы Хамфри Уэллса и его отца, основателя компании, заточенного в магическом пространстве. Хамфри — харизматичный, слегка безумный злодей, занятый разрушением древнего магического миропорядка. Его отец, напротив, представляет уходящую эпоху — человека, создавшего то, что сын теперь уничтожает. Самое интересное, что именно актер предложил себя на две роли — настолько его впечатлил сценарий.