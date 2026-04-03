Суд отклонил иск Блейк Лайвли к режиссеру Бальдони о домогательствах

При этом все еще рассматриваются иски о разрушении репутации Лайвли и онлайн-травле
Блейк Лайвли
Блейк ЛайвлиИсточник: Legion-Media.ru

Суд отклонил иск голливудской актрисы Блейк Лайвли о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает портал TMZ.

Звезда «Сплетницы» подавала иски к актеру и режиссеру Джастину Бальдони в связи с фильмом «Все закончится на нас». Один из исков был отклонен федеральным судьей Льюисом Лиманом. При этом все еще рассматриваются иски о разрушении репутации Лайвли и онлайн-травле. Кроме того, суду присяжных предстоит рассмотреть два иска о домогательствах. Судебное заседание назначено на 18 мая.

Бальдони и его продюсерская компания Wayfarer Studios подали встречный иск против Лайвли и ее мужа, актера «Дэдпула» Райана Рейнольдса, обвинив их в клевете и вымогательстве. Судья отклонил иски Бальдони в июне 2025 года.

Джастин Бальдони
Джастин Бальдони

Судья Лиман определил, что Лайвли была независимым подрядчиком, а не наемным работником. Поэтому она не имела права подавать иски о сексуальных домогательствах. Анализируя сами заявления о сексуальных домогательствах, судья сказал, что претензии Лайвли следует рассматривать в контексте фильма, над которым она работала с Бальдони.

«Творческие люди, равно как и сценаристы комедийных номеров, должны иметь некоторое пространство для экспериментов в рамках согласованного сценария, не опасаясь быть привлеченными к ответственности за сексуальные домогательства», — сказал судья.

В ответном заявлении адвокат актрисы Сигрид Маккоули написала, что Лайвли с нетерпением ждет возможности дать показания в суде.

