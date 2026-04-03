Суд отклонил иск Блейк Лайвли к режиссеру Бальдони о домогательствах

Звезда «Сплетницы» подавала иски к актеру и режиссеру Джастину Бальдони в связи с фильмом «Все закончится на нас». Один из исков был отклонен федеральным судьей Льюисом Лиманом. При этом все еще рассматриваются иски о разрушении репутации Лайвли и онлайн-травле. Кроме того, суду присяжных предстоит рассмотреть два иска о домогательствах. Судебное заседание назначено на 18 мая.