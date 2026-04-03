Блогер Маш Милаш (настоящее имя Мария Камова) и актер Милош Бикович сняли забавный ролик, где обыграли языковой барьер между русскоязычной героиней и иностранцем.
По сюжету герои пытаются разобраться с правильным произношением имени «Милош», но расходятся во мнениях.
«Я тоже мучался с русским», — признается сербский актер в ролике.
«Видите, у нас языковой барьер», — со смехом завершила спор блогерша.
Свой ролик знаменитости завершили забавным танцем без музыки.
«Правильно: Милашки», «Обожаю Милоша и Милаш», «У него и танцевальный барьер что ли?», «Ей богу, он пытался поймать ритм», «Маш Бикович», «Язык танца тоже не удался», «Вот это да… МИлош и МилАш в одном видео!», «Лучший языковой барьер, который только можно было придумать», «Где перевод здесь? Я обоих понять не могу», — писали пользователи сети в комментариях.
Напомним, Милош Бикович и Маш Милаш вместе снимались в сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается», в основу которого положен сюжет культовой советской ленты Владимира Меньшова.
Ранее Маш Милаш встретилась со своим известным «двойником», актрисой Кристиной Асмус. Многие считают, что звезды внешне похожи как сестры-близнецы.