Марк Эйдельштейн рассказал о судьбе «Мистера и миссис Смит» с его участием

Актер Марк Эйдельштейн рассказал о судьбе сериала «Мистер и миссис Смит» со своим участием. О карьере он поговорил с «Газетой.Ru».
Российский артист заверил, что проект будет снят, но не стал вдаваться в детали.
«Он будет, не отменился. Больше ничего, наверное, не могу сказать», — сказал он.
В конце 2025 года СМИ писали, что съемки сериала Amazon «Мистер и миссис Смит» с участием Эйдельштейна перенесли на неопределенный срок. По слухам, компании не удалось заключить контракты с некоторыми артистами.
Предположительно, во второй сезон сериала планировали привлечь Гаэля Гарсиа Берналя, Вагнера Моуру, Лили-Роуз Депп.