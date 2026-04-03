Вдовец Анастасии Заворотнюк пришел на могилу актрисы в день ее рождения

Вдовец звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев посетил могилу актрисы в день ее рождения. Об этом пишет Starhit.
3 апреля Заворотнюк исполнилось бы 55 лет. Как сообщает издание, с утра спортсмен приехал на Троекуровское кладбище в одиночестве и ухаживал за территорией. Отмечается, что на могиле актрисы пока нет памятника.
В 2020 году стало известно, что у заслуженной артистки России обнаружили глиобластому — рак головного мозга. Сообщалось, что она прошла через несколько операций и курсов химиотерапии, однако лечение не дало результатов. Актрисы не стало в мае 2024-го, ей было 53 года.
