Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Вдовец Анастасии Заворотнюк пришел на могилу актрисы в день ее рождения

Анастасия Заворотнюк и Петр ЧернышевИсточник: Legion-Media.ru

Вдовец звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев посетил могилу актрисы в день ее рождения. Об этом пишет Starhit.

3 апреля Заворотнюк исполнилось бы 55 лет. Как сообщает издание, с утра спортсмен приехал на Троекуровское кладбище в одиночестве и ухаживал за территорией. Отмечается, что на могиле актрисы пока нет памятника.

В 2020 году стало известно, что у заслуженной артистки России обнаружили глиобластому — рак головного мозга. Сообщалось, что она прошла через несколько операций и курсов химиотерапии, однако лечение не дало результатов. Актрисы не стало в мае 2024-го, ей было 53 года.

Ранее стало известно, кому перешло имущество Анастасии Заворотнюк.