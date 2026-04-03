Актер Александр Петров рассказал о своем решении полностью отказаться от алкоголя. Он объяснил причины этого шага в новом выпуске шоу Dreamcast в VK Видео.
По словам Петрова, спиртное в определенный период начало мешать его жизни. Актер убежден, что трезвый взгляд на мир делает его чище и яснее.
«Без алкоголя ты смотришь на мир чище и яснее, он становится ярче, вещи, которые ты никогда не замечал, становятся важнее», — заявил он.
Петров отметил, что для снятия усталости и эмоциональной разгрузки нашел другой способ. Актер признался, что является большим поклонником бани, которая для него стала альтернативой.
