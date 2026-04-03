Актер Александр Петров в новом интервью рассказал, как отцовство и семейная жизнь изменили его подход к работе. Беседа вышла в рамках шоу Dreamcast на платформе VK Видео.
По словам Петрова, рождение ребенка и брак серьезно на него повлияли.
«Конечно, очень сильно повлияло. И стало проще. Хочется быстрее домой. К жене и к ребенку — и вот эта история дает гораздо больше сил для профессии и для кадра», — поделился актер.
Он отметил, что внешне перемен может быть и не видно, но внутреннее состояние изменилось. Петров признался, что коллеги теперь чаще говорят ему о приятной совместной работе, хотя сам он может быть требовательным на съемочной площадке.
«Как будто ничего видимого не поменялось, но когда я прихожу на площадки, мне говорит, что со мной приятно работать. Хотя я могу быть очень неприятным на съемочной площадке», — добавил он.
