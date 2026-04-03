Семья Чака Норриса ответила на ИИ-фейки с участием Шварценеггера и Сталлоне

Семья Норриса призвала не верить сгенерированным роликам о болезни и семье актера
Чак Норрис
Чак Норрис

Семья голливудского актера Чака Норриса ответила на ИИ-фейки с участием звезд боевиков. Пост с критикой сообщений о прощании с 86-летним Норрисом родные опубликовали в социальных сетях.

«Мы знаем, что после кончины Чака в интернете появилось множество видеороликов и постов, созданных с помощью искусственного интеллекта, которые содержат ложную и вводящую в заблуждение информацию об обстоятельствах его ухода, истории его болезни и о тех, кто присутствовал на прощании. Эти утверждения полностью не соответствуют действительности, включая сфабрикованные сообщения о проблемах со здоровьем в прошлом, а также ложные рассказы о семейных отношениях», — написали представители семьи.

Чак Норрис
Чак НоррисИсточник: Legion-Media.ru

В обращении к фанатам близкие попросили их «не верить и не делиться какой-либо информацией, если она не исходит непосредственно от семьи Норрисов или официального представителя семьи».

Неизвестно, какие посты, созданные ИИ, семья Норрисов имела в виду. Однако 22 марта в сети появилась фотография, сделанная с помощью искусственного интеллекта, сделанная якобы на прощании с Чаком Норрисом. На изображение нейросеть поместила звезд боевиков — Сильвестра СталлонеАрнольда Шварценеггера, Джеки ЧанаДэнни ТрехоБрюса Уиллиса и Мела Гибсона.

Ранее сообщалось, что Чак Норрис высказался о старении в последней публикации в соцсети.