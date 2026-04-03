Бурляев призвал возродить в России Госкино

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев предложил создать Госкино Российской Федерации, которое будет курировать не только кинематограф, но и телевидение, и интернет. Таким мнением он поделился в беседе с корреспондентом ТАСС.
«Конечно, надо оглядываться на все лучшее, что было в советском кинопроцессе. Было Госкино СССР, и это абсолютно правильно. Нужно подумать о том, не пора ли создать Госкино Российской Федерации. В него можно, помимо кинематографа, отдать и телевидение, и интернет. Этим надо заниматься», — сказал собеседник агентства, отметив, что «это мощнейшее духовно-стратегическое оружие государства, и оно должно иметь отдельное ведомство».
Ранее режиссер и продюсер Сергей Члиянц в интервью ТАСС заявил, что для возрождения российского кинематографа необходимо убрать из министерства культуры департамент и переделать его в Госкино России как отдельное ведомство, ответственное за развитие индустрии в России.