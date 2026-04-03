Режиссер Артем Михалков заявил о риске исчезновения профессии монтажера из-за ИИ

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Развитие технологий искусственного интеллекта может привести к исчезновению ряда профессий в киноиндустрии, в том числе профессии монтажера. Таким мнением поделился с ТАСС режиссер Артем Михалков.
«У меня есть товарищ-монтажер, с которым мы работаем, и он понимает, что он теряет свою профессию сейчас, потому что она куда-то, может уйти. Много профессий, которые, действительно, видимо, будет замещать искусственный интеллект», — сказал Михалков.
Он отметил, что современные технологии позволяют существенно ускорить процессы производства. «Надо правильно поставить задачу. То, на что раньше уходило два-три дня, сейчас можно сделать за пять-семь минут», — добавил он.
Он также выразил мнение, что классическое кино сохранится, несмотря на технологические изменения. «Хочется верить, что классическое кино в классическом плане, может быть, не без помощи искусственного интеллекта, но будет существовать и занимать свою нишу», — сказал он.
Михалков подчеркнул, что ключевую роль в индустрии по-прежнему играет человек. «Никто не заменит мысль человека, хороший сценарий, игру артиста. В этом есть фактура, в этом есть жизнь», — заключил он.