Российско-белорусская комедия «Мой папа — медведь» выйдет в США и Канаде

Как рассказали в Blue Fox Entertainment, картина сочетает юмор и душевность и может заинтересовать семейную аудиторию

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российско-белорусская семейная комедия «Мой папа — медведь» режиссера Максима Максимова выйдет 3 апреля на цифровых платформах США и Канады, включая Apple TV и Amazon. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании «Арна Медиа».

«Фильм выйдет под названием PAPA BEAR. В США он будет доступен на Apple TV/iTunes, Google Play, YouTube Movies и других сервисах, а также в телеэфире, в Канаде — на Apple TV, Amazon и ряде онлайн-платформ», — говорится в сообщении.

Кадр из фильма «Мой папа — медведь»

По сюжету 11-летняя Маша отправляется с отцом в лесной домик, однако однажды вместо него возвращается медведь. Главные роли исполнили Ева Смирнова и Борис Дергачев, а медведя сыграл дрессированный медведь Том.

Как отметили в Blue Fox Entertainment, картина сочетает юмор и душевность и может заинтересовать семейную аудиторию. Президент «Арна Медиа» Надежда Мотина подчеркнула, что проект уже нашел международного зрителя. «Радостно видеть, как фильм продолжает находить своего зрителя по всему миру», — отметила она, выразив надежду на успех в США и Канаде.

Кадр из фильма «Мой папа — медведь»

Фильм вышел в российский прокат летом 2025 года, вошел в топ-5 и позже был показан на международных фестивалях. В настоящее время создатели работают над продолжением.