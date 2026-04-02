Адвокат назвала условие для возвращения Михаила Ефремова в тюрьму

Условно-досрочное освобождение (УДО) заслуженного артиста России Михаила Ефремова может быть отменено в случае, если он совершит преступление в период, пока находится под надзором. Об этом заявила адвокат Елена Пономарева, ее слова передает «Пятый канал».
Юрист обратила внимание на то, что актер все еще отбывает наказание в условной форме, предполагающей ряд ограничений. Так, Ефремов должен отмечаться каждый месяц, не менять место жительства, а также иметь работу.
«Больше всего влияет, не совершит ли он в этот период другого преступления и не будет ли отменено условное освобождение, и не будет ли этот срок приобщаться к другому сроку, который может быть назначен», — объяснила Пономарева.
