Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Денис Власенко рассказал, как чуть не пострадал на съемках сериала о Павле I

Актер отказался от каскадеров и сам скакал на лошади
Денис Власенко на презентации ИРИ, фото: пресс-служба

Денис Власенко снялся в сериале «Павел. Первый и Последний». В многосерийном фильме он перевоплотился в императора Павла I, сына Екатерины II и Петра III.

28-летний актер рассказал, что было самым сложным на съемках проекта. Он признался, что едва не пострадал из-за эпизодов с лошадями. По его словам, в каждой новой сцене животные менялись, поэтому ему не удалось найти контакт ни с одним из них.

«Однажды мы страшно опаздывали: нужно было снимать, а лошадь сильно нервничала — кругом шумел квадрокоптер, грохотали мотоциклы, с которых снимали проезды на лошадях. В одной из сцен я должен был скакать по полю без дублеров и каскадеров, и было по-настоящему страшно: лошадь буквально меня сбрасывала. Ее пытались успокоить часа полтора, и в итоге с горем пополам сняли, но было очень страшно», — высказался Власенко в интервью The Voice.

Кадр из сериала «Павел. Первый и последний»

Также он признался, что съемки были сложными еще и эмоционально, так как героям приходится часто ссориться, выяснять отношения, навсегда прощаться с родными людьми и многое другое.

«Сцены были очень тяжелые. Много раз на дню: утром умирает жена, в обед управляешь армией, вечером ругаешься со своей экранной матерью из-за трона — и все в таком духе. Это физически непросто», — подчеркнул артист.

Сериал «Павел. Первый и Последний» с участием Дениса Власенко зрители могут посмотреть на «Первом канале», а также в онлайн-кинотеатрах Кинопоиск, Premier, Wink и Okko.