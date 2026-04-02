Денис Власенко снялся в сериале «Павел. Первый и Последний». В многосерийном фильме он перевоплотился в императора Павла I, сына Екатерины II и Петра III.
28-летний актер рассказал, что было самым сложным на съемках проекта. Он признался, что едва не пострадал из-за эпизодов с лошадями. По его словам, в каждой новой сцене животные менялись, поэтому ему не удалось найти контакт ни с одним из них.
«Однажды мы страшно опаздывали: нужно было снимать, а лошадь сильно нервничала — кругом шумел квадрокоптер, грохотали мотоциклы, с которых снимали проезды на лошадях. В одной из сцен я должен был скакать по полю без дублеров и каскадеров, и было по-настоящему страшно: лошадь буквально меня сбрасывала. Ее пытались успокоить часа полтора, и в итоге с горем пополам сняли, но было очень страшно», — высказался Власенко в интервью The Voice.
Также он признался, что съемки были сложными еще и эмоционально, так как героям приходится часто ссориться, выяснять отношения, навсегда прощаться с родными людьми и многое другое.
«Сцены были очень тяжелые. Много раз на дню: утром умирает жена, в обед управляешь армией, вечером ругаешься со своей экранной матерью из-за трона — и все в таком духе. Это физически непросто», — подчеркнул артист.
Сериал «Павел. Первый и Последний» с участием Дениса Власенко зрители могут посмотреть на «Первом канале», а также в онлайн-кинотеатрах Кинопоиск, Premier, Wink и Okko.