Джеки Чан приедет в Россию

Гонконгский актер посетит Россию летом 2026 года в рамках промо-тура фильма «Легенда навсегда»
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Джеки Чан, 2019 годИсточник: Legion-Media.ru

Гонконгский актер, режиссер, сценарист, продюсер и каскадер Джеки Чан приедет в Россию летом 2026 года. Об этом стало известно на презентации кинопрокатной компании World Pictures в рамках Международного форума и кинорынка «Российский кинобизнес».

Прославленный кинематографист посетит премьеру своего нового фильма «Легенда навсегда», где он сыграл неожиданную для себя роль.

В центре сюжета картины — бывший тренер по тяжелой атлетике, а ныне пенсионер с болезнью Альцгеймера Жэнь Цзицин (Джеки Чан). Он по ошибке принимает молодого арендатора Чжуна Буфаня за собственного сына, с которым потерял связь много лет назад. Чтобы не расстраивать пожилого человека, Буфань и его приятели начинают изображать родственников Цзицина.

Мировая премьера трогательного драмеди «Легенда навсегда» состоялась в Китае 1 января 2026 года. В российский прокат картина выйдет 9 июля.