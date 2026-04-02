Папарацци засняли Еву Лонгорию с мужем-миллионером на прогулке

Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория провела семейный день на пляже в Марбелье. Папарацци застали актрису на прогулке вместе с супругом — мексиканским бизнесменом Хосе Бастоном — и их семилетним сыном Сантьяго. Как пишет Daily Mail, после солнечных ванн звездная семья отправилась на обед неподалеку от пляжа.
Актриса ранее делилась секретами счастливого брака. По ее словам, отношения с супругом укрепляют поддержка и отсутствие конкуренции.
«Он заставляет меня смеяться, он действительно хороший партнер и поддерживает меня во всем, что я делаю», — говорила актриса. К слову, скоро пара отметит 10-летие брака.
