Александр Петров откровенно рассказал о совместной работе с Люком Бессоном

Александр Петров, один из самых популярных и востребованных актеров театра и кино в России, стал героем нового выпуска подкаста Dreamcast и рассказал о своем опыте работы с мировыми звездами — Люком Бессоном и Киллианом Мерфи.
«Когда я снимался у Люка в “Анне”, отношение к каждому артисту было одинаковым: комнаты у Киллиана Мерфи и, например, у меня или Никиты Павленко были одинаковыми — условия пребывания были одинаковыми. Это меня подкупило — когда каждый артист важен, важна каждая деталь. Меня там никто не знает, а отношение ко мне и к Киллиану Мерфи одинаковое: мы жили в одном отеле, получали одни папки со сценариями», — поделился артист.
О самом Люке Бессоне Петров отозвался с теплотой. По словам актера, между ними сложились приятельские и профессиональные отношения — без какого‑либо скрытого подтекста. Александр поделился, что сейчас они не поддерживают связь, однако он искренне благодарен режиссеру за совместную работу и невероятный опыт.