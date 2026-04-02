Вячеслав Манучаров показал фото с детьми, которых бросила сбежавшая в США жена

Актер Вячеслав Манучаров в одиночку воспитывает троих детей. Недавно его младшая дочь Нина отметила 11‑летие — в честь этого артист опубликовал на своей странице в запрещенной социальной сети трогательный снимок.
На фотографии виден милый праздничный торт и детские руки на столе. Однако за этим уютным кадром скрывается непростая история: мать Нины и ее брата Даниила — гражданка США Дора Надеждина — бросила детей в аэропорту и улетела одна в Штаты.
Вторая супруга Манучарова — американка русского происхождения — переехала в Москву ради мужа. Однако в 2022 году в отношениях начался кризис. Актер публично выразил поддержку стране, а его жена, как он рассказал, начала настаивать на отъезде. «Все было тихо и спокойно. Вдруг я понимаю, что человек все больше времени находится в видеозвонке из-за океана. И смена настроений полностью», — поделился Манучаров в шоу «Судьба человека».
Дора, не предупредив мужа, приобрела билеты и попыталась вывезти детей в США. Но у нее не было необходимого разрешения от отца на вылет несовершеннолетних. Вячеслав срочно отправился в аэропорт, но не успел до вылета. «В 23:30 был рейс. В 23:40 я приехал. В некоем отделе сидели мои дети. Мама их уже летела в Нью‑Йорк», — рассказывал он. С того момента актер не поддерживает связь с женой, однако не ограничивает ее в общении с детьми.