Звезда «Следа» назвала причины успеха сериала

Актриса Ольга Копосова, которая исполняет роль Галины Рогозиной в сериале «След», заявила, что ни один проект не может переплюнуть их проект. Об этом она сообщила в интервью «Пятому каналу».
По словам знаменитости, команда сериала работает над интересным сценарием и не менее интересным воплощением, потому вряд ли кому-то удастся повторить успех шоу.
«Мы снимаем интересные серии, уже 18 лет нашему сериалу. У нас опыт уже огромный. Я думаю, что даже любые похожие проекты в этом жанре не смогут нас уже переплюнуть», — заявила Ольга.
Также она отметила, что все актеры «Следа» смотрятся в своих образах органично в течение долгого времени.