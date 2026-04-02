Дочь Анастасии Заворотнюк показала своего годовалого сына: «Ангельский блондин»

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала фото с сыном в день его рождения. Марселю исполнился один год. Блогер Анна Заворотнюк посвятила первенцу пост в соцсетях.
«Целый год, как в нашей жизни появился ты, наш самый главный лучик света, даже на этих фото солнце будто само тянется к тебе, потому что ты и есть наш свет. За этот год ты сделал нас самыми счастливыми мамой и папой. Мы научились любить по-настоящему, безусловно и так сильно, как раньше даже не представляли. Ты наше маленькое большое счастье. Расти здоровым, счастливым и всегда таким же светлым, как этот солнечный луч! С днем рождения, сыночек, мы тебя безумно любим», — написала она.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Ангельский блондин», «Какая прелесть», «Чудесный мальчик», «Как я за вас рада», «Ого, время летит», «Только ж родился, уже год», «Какие вы милые», «Счастливая мамочка», «Вы прекрасны».
Ране дочь Анастасии Заворотнюк сравнила себя с мамой накануне 55-летия актрисы.