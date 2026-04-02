Александр Клюквин назвал Сергея Быстрицкого недооцененным актером

Актер и мастер озвучивания Александр Клюквин в беседе с News.ru почтил память коллеги Сергея Быстрицкого.
Артист рассказал, что много работал с Быстрицким около 20−30 лет назад. В тот период они вместе озвучивали бразильские и венесуэльские сериалы, а также писали фильмы. Актер отметил, что коллега был профессионалом своего дела.
«Он был очень хороший актер, но сильно недооценен в кино, в отличие от нынешних спортсменов и всех остальных крутых небритых мужиков. Нынче таких не делают, а если делают, то очень редко. Это, конечно, потеря, но мы все не молодеем», — поделился артист.
Сергея Быстрицкого не стало 1 апреля после борьбы с раком. За время своей карьеры артист участвовал в более чем 40 проектах, среди которых: «Из жизни Федора Кузькина», «Охота на единорога», «Даниил — князь Галицкий» и «Подземелье ведьм».