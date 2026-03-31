Любовь Аксенова показала фото с мужем: «Нашли бы друг друга в любой вселенной»

30 марта Павел Аксенов, супруг актрисы Любови Аксеновой, отметил свой день рождения. По этому случаю артистка опубликовала в личном блоге редкие фотографии с мужем и написала трогательное послание.
Знаменитость отметила, что годами восхищается красотой души супруга, его умом и талантом, и подчеркнула: все близкие знают — если возникла сложная ситуация, стоит обратиться к Павлу, и он найдет решение. По словам актрисы, рядом с мужем ее жизненный путь стал яснее и осмысленнее.
«Я не верю, что существует хотя бы одна вселенная, где мы с Пашей не встретились. Мне кажется, мы нашли бы друг друга в любой. Это неизбежно. С днем рождения, Паша!», — написала актриса.