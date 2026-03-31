Наследники Шеннен Доэрти достигли соглашения с ее экс‐супругом

Наследники Шеннен Доэрти достигли соглашения с ее бывшим мужем Куртом Исвариенко почти через два года после смерти звезды. Об этом свидетельствуют документы суда, полученные Page Six.
По условиям сделки Исвариенко передаст наследникам актрисы половину доли в их общем доме в Дриппинг‑Спрингс, вернет диван и кофейный столик, предоставит опись своих фоторабот с участием Доэрти и перечислит 25 тысяч долларов за долю в самолете Mooney M‑20. Взамен имущество Доэрти вернет экс‑супругу его гитары и проигрыватель пластинок Garrard.
Конфликт возник из‑за невыполнения условий развода 2024 года. Представители наследников утверждали, что Исвариенко не продал общий дом стоимостью 1,5 миллиона долларов и удержал свыше 50 тысяч долларов.
