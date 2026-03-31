Румер Уиллис показала редкое фото внучки Брюса Уиллиса

Румер Уиллис показала редкое фото дочери Луэтты
Румер Уиллис
Румер УиллисИсточник: Legion-Media

Луэтта — первая внучка бывших супругов Брюса Уиллиса и Деми Мур. Старшая дочь звезд Румер редко делится семейными снимками, но на этот раз опубликовала серию фотографий девочки: дома, на прогулках и во время путешествий.

«Моя жизнь так прекрасна», — лаконично подписала кадры Румер.

Первенца Румер родила от партнера Дерека Ричарда Томаса, с которым рассталась в 2024 году после четырех лет отношений. Певица и актриса публично заявила, что теперь воспитывает дочь самостоятельно. В конце февраля Румер призналась, что испытывает финансовые трудности и работает на четырех работах, чтобы обеспечить себя и Луэтту.

Румер Уиллис с дочерью / фото: соцсети

Тем не менее, девочка поддерживает связь с отцом, а основные заботы о воспитании взяла на себя мать. Румер регулярно возит Луэтту повидаться с дедушкой Брюсом Уиллисом, который завершил актерскую карьеру из-за прогрессирующей лобно-височной деменции.

Ранее Румер Уиллис ответила хейтерам.