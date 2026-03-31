Румер Уиллис показала редкое фото внучки Брюса Уиллиса

Луэтта — первая внучка бывших супругов Брюса Уиллиса и Деми Мур. Старшая дочь звезд Румер редко делится семейными снимками, но на этот раз опубликовала серию фотографий девочки: дома, на прогулках и во время путешествий.
«Моя жизнь так прекрасна», — лаконично подписала кадры Румер.
Первенца Румер родила от партнера Дерека Ричарда Томаса, с которым рассталась в 2024 году после четырех лет отношений. Певица и актриса публично заявила, что теперь воспитывает дочь самостоятельно. В конце февраля Румер призналась, что испытывает финансовые трудности и работает на четырех работах, чтобы обеспечить себя и Луэтту.
Тем не менее, девочка поддерживает связь с отцом, а основные заботы о воспитании взяла на себя мать. Румер регулярно возит Луэтту повидаться с дедушкой Брюсом Уиллисом, который завершил актерскую карьеру из-за прогрессирующей лобно-височной деменции.
Ранее Румер Уиллис ответила хейтерам.