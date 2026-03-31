Вот вам идея для грядущего отпуска или короткой поездки выходного дня — отправиться по местам, где снимали культовые советские фильмы. Оговоримся, что в список намеренно не включаем Москву и Санкт-Петербург, в которых сняты сотни фильмов, и потребовался бы целый трактат, чтобы перечислить их. Задачка со звездочкой: сделать снимок определенного кадра из фильма, а затем — свою фотографию в той же локации. Поездка сразу становится неким приключением и кажется, что уже сам снимаешься в кино.
Крым
Шикарная природа Крыма: скалы, долины, лазурная вода — манили кинематографистов во все времена. Здесь снимались и легендарные комедии, и сказки, и жутковатые детективы. Сейчас в некоторых локациях даже можно найти памятники в честь киногероев.
«Кавказская пленница, Или новые приключения Шурика» (1967, реж. Л.Гайдай)
Леонид Гайдай любил выезжать на натурные съемки в Крым. Вот и его «Кавказская пленница» снята в основном на полуострове, а не на Кавказе. Больше всего «засветилась» Алушта: например, летний театр, где герой Евгения Моргунова учит танцевать твист, — это действующая по сей день турбаза «Чайка», частично сохранилась и гостиница «Юность», в которую заселился Шурик, сейчас это современный отель. Дачу товарища Саахова, в которой держали под замком Нину, можно найти почти в центре Алушты, рядом с Генуэзской башней.
Знаменитую сцену, где Бывалый, Трус и Балбес, держась за руки, стоят поперек дороги и пытаются перекрыть путь машине с Ниной, снимали у села Лучистого, недалеко от Долины Привидений. Кстати, сейчас в селе действует тематический «Гайдай-парк» с воссозданными сценами из фильма. А недалеко есть еще одна достопримечательность — 400-летний огромный орешник, прозванный «Орехом Никулина», так как с него Балбес и кидался теми самыми орехами. Сейчас почтенное дерево огорожено от многочисленных туристов, но сфотографировать его вполне можно.
«Иван Васильевич меняет профессию» (1973, реж. Л.Гайдай)
Всего одну сцену из этого фильма снял Гайдай в Ялте, но она стала такой культовой, что теперь на этом месте стоит, а точнее сидит… памятник. Речь об эпизоде, когда кинорежиссер Якин в исполнении гениального Михаила Пуговкина снимает клип на песню «Звенит январская вьюга». Героиня Натальи Селезневой в алом платье-рубашке поет на фоне голубого моря, а Якин строит ей глазки, сидя в щегольской позе нога на ногу. Именно такая бронзовая фигура сейчас и встречает отдыхающих на набережной Ленина, 8.
«Три плюс два» (1963, реж. Г. Оганесян)
Летняя комедия о том, как трое друзей планировали отказаться от всех благ цивилизации, но влюбились, снималась в бухте у поселка Новый Свет, а также на набережных Судака и Алушты. Интересно, что на экране показывали аскетичный образ жизни героев в палатках, а сами актеры и съемочная группа жили во дворце князя Голицына на территории завода по производству шампанского.
«Человек с бульвара Капуцинов» (1987, реж. А. Сурикова)
Советский вестерн о человеке, который привозит на Дикий Запад кино и на время меняет разгульный уклад местных жителей, снимали тоже в Крыму. Засушливое крымское лето и ранняя осень сделали калифорнийские пейзажи. Салун, дома, аптеку городка Санта-Каролина построили из фанеры под Коктебелем. Заключительную сцену фильма, где мистер Ферст в исполнении Андрея Миронова с возлюбленной и бандитом, которого сыграл Михаил Боярский, отправляются в новое путешествие, снимали возле Белогорска, у Белой скалы.
«Десять негритят» (1987, реж. С. Говорухин)
Это мрачный детектив по роману Агаты Кристи о загадочных смертях на Негритянском острове. Атмосферу туманной Англии удалось найти на юге Крыма: террасу, балконы замка Оуэна «сыграла» усадьба «Ласточкино гнездо» на отвесной Аврориной скале, общий план особняка — это дворец Воронцова в Алупке, а запоминающаяся лестница прямо в скале, по которой герои попадают к Оуэну, — подъем на скалу Дива в поселке Симеиз.
Дагестан
В Республике много локаций, к которым можно добавить слово «самый». Например, самый древний город России с сохранившейся крепостью — Дербент, самый глубокий Сулакский каньон, самая большая дюна.
«Белое солнце пустыни» (1969, реж. В.Мотыль)
Сюжет легендарной ленты о товарище Сухове, Петрухе, Верещагине и Гюльчатай разворачивается в Средней Азии, но натурные съемки прошли в Дагестане. Так, сцена, где Сухов находит закопанного в песок на жаре Саида снималась на бархане Сарыкум — крупнейшем песчаном бархане в Европе. Сейчас это популярное место у туристов. Знаменитую фразу про обиду за державу Верещагин произносит на баркасе недалеко от Каспийска.
Сочи
Климат и природа субтропиков — безусловно, преимущества Сочи. Сама атмосфера курортного города помогает создавать и особое настроение в картине.
«Бриллиантовая рука» (1969, реж. Л.Гайдай)
Более полувека прошло со съемок любимого фильма о примерном семьянине Семене Семеновиче Горбункове и обаятельных контрабандистах, но в Сочи и сейчас можно найти найти дом, в котором жил герой Юрия Никулина. Это дом под номером 92 на улице Донская, сюда же приезжали многочисленные такси, вызывавшие осуждение управдома. Проводы Горбункова на лайнер снимали у морского вокзала. Сейчас возле него стоят бронзовые фигуры: Семен Семенович с семьей, а также Геша в исполнении Андрея Миронова и Лелик — Анатолий Папанов.
«Старик Хоттабыч» (1956, реж. Геннадий Казанский)
Сказка о дружбе московского пионера Вольки и джина Хоттабыча — это детище киностудии «Ленфильм», но практически весь фильм снимался в Сочи. Например, освобожденную от британского господства Индию изображал микрорайон Мамайка, в роли индусов — загорелые сочинские мальчишки. Сцена в цирке, где Хоттабыч приходит в восторг от мороженого, снималась в реальном шапито в Сочи.
Ярославская область
В этом регионе снимались фильмы, действие которых происходит и в XVI веке, и в деловые 1920-е, и в индустриальные 1970-е. Природа, концентрация фотогеничной архитектуры на любой вкус дает, где разгуляться режиссерам.
«Большая перемена» (1972-73, реж. А.Коренев)
Четырехсерийная комедия о честолюбивом историке Несторе Северове, который оказывается учителем в вечерней школе и решает совсем недетские проблемы своих учеников, снималась в Ярославле. Например, прогуливающих уроки учеников Нестор Петрович (Михаил Кононов) искал по их месту работы — съемки проходили на Ново-Ярославском нефтеперерабатывающем заводе. В центре Ярославля находится стадион «Спартаковец» — там снимали эпизод с футбольным матчем, когда Нестор Петрович подменял на воротах еще одного ученика Фукина. Спасение утопающего Северова «хорошим человеком» Петрыкиным (Ролан Быков) снимали на ярославском пляже, где речка Которосль впадает в Волгу.
«12 стульев» (1971, реж. Л.Гайдай)
Недалеко от Ярославля находится небольшой городок Рыбинск, который «сыграл» роль уездного Старгорода в еще одном знаменитом фильме Леонида Гайдая «12 стульев». Действие картины начинается с того, что в Старгород, со стороны деревни Чмаровки, заходит «великий комбинатор» Остап Бендер (Арчил Гомиашвили). Здесь же он знакомится с Кисой Воробьяниновым (Сергей Филиппов) и здесь начинается их охота за стульями и бриллиантами. Сейчас Рыбинск поддерживает атмосферу уездного городка 1920-х: фасады домов в центре, вывески на магазинах стилизованы под время НЭПа, что приводит в восторг туристов. А приезжающих по реке гостей на причале встречает бронзовая скульптура Остапа Бендера.
«Иван Васильевич меняет профессию» (1973, реж. Л.Гайдай)
Москву времен царя Ивана Грозного в комедии «сыграл» кремль в Ростове Великом. Здесь дьяк в исполнении Савелия Крамарова с испугу кричит «Демоны!», увидев гостей из будущего. По крытым галереям кремля стрельцы пытаются догнать Буншу и Милославского, а затем прыгают вниз с крепостной стены. Здесь же Бунша (Юрий Яковлев), запутавшись в колоколах, исполняет песенку «Чижик-Пыжик где ты был». А вот сами палаты воссоздали в павильонах «Мосфильма».
Карелия
Прозрачные северные пейзажи диктуют особое, лирическое настроение и в кино.
«Любовь и голуби» (1984, реж. В. Меньшов)
Фильм смело можно назвать «народным» — он давно разошелся на цитаты: «Людк, а Людк!», «Почему же крашена? Это мой натуральный цвет», «Эх, Василий, Василий». Сначала режиссер Владимир Меньшов хотел снимать в Сибири, где жили реальные прототипы главных героев. Но в итоге нашел подходящую локацию на окраине города Медвежьегорск в Карелии, на берегу реки Кумсы. У дома построили голубятню, летнюю кухню, замостили деревом двор — все это после съемок оставили владельцам. Узнаваемое хозяйство и сейчас довольно легко найти в городе — хозяева лояльно относятся к туристам и поклонникам фильма.
«А зори здесь тихие» (1972, реж. С. Ростоцкий)
Пронзительная, честная драма о молодых женщинах на войне по повести Бориса Васильева. Натурные съемки развернули на берегах бурной реки Тохмайоки, пороги которой образуют живописные водопады Ахинкоски. В частности, сцену, когда Женя Комелькова (Ольга Остроумова) должна была изобразить веселую деревенскую девушку, которая с лесорубами пришла валить лес, чтобы фашисты пошли в обход. Снимали в мае и актрисе пришлось купаться в ледяной воде. Сейчас место, где героиня раздевалась, зная, что она под прицелом немцев, называют Женькиным плесом, а вдоль реки можно погулять по оборудованным экотропам. О съемках фильма здесь напоминают баннеры, женская гимнастерка при входе на водопады. А вот лагерь зенитчиц снимали на берегу Сямозера, в деревне Сяргилахта (Пряжинский район).
Мурманская область
Териберка — не единственное место в Заполярье, которое прославило кино. Да, туристический бум, вдохнувший жизнь в это село, случился после съемок драмы «Левиафан» в 2014 году. Но на суровом севере снимались и добрые сказки.
«Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961, реж. А.Роу)
Это экранизация повести Гоголя «Ночь перед Рождеством», сначала режиссер Александр Роу планировал снимать в реальном хуторе на Украине. Но к работе приступили только в марте, когда снега на юге уже не было. Пришлось строить беленые хаты с соломенными крышами в Мурманской области, под городом Кировск. Кстати, колядки в фильме поют ряженые местные жители, которых набирали в массовку по объявлению.
«Морозко» (1964, реж. А.Роу)
За настоящей зимней сказкой съемочная группа отправилась на Кольский полуостров, так что когда Морозко спрашивал у Настеньки, а затем и Марфушеньки: «Тепло ли тебе, девица?», актрисы на самом деле замерзали. А Иванушка в поисках Настеньки проваливался по пояс в настоящих сугробах. Дом Морозко, избушку на курьих ножках, которая разворачивалась с помощью системы рычагов, ходячие трухлявые пни построили в лесу, недалеко от Оленегорска. В съемках участвовали и местные жители — в массовках и в трюках с разбойниками.