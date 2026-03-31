Вот вам идея для грядущего отпуска или короткой поездки выходного дня — отправиться по местам, где снимали культовые советские фильмы. Оговоримся, что в список намеренно не включаем Москву и Санкт-Петербург, в которых сняты сотни фильмов, и потребовался бы целый трактат, чтобы перечислить их. Задачка со звездочкой: сделать снимок определенного кадра из фильма, а затем — свою фотографию в той же локации. Поездка сразу становится неким приключением и кажется, что уже сам снимаешься в кино.