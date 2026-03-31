Звезда «Зимородка» Эмре Алтуг рассказал о популярности в России

Турецкий актер объяснил, почему у него так много поклонников среди российских зрителей
Эмре Алтуг, фото: соцсети

Эмре Алтуг вновь приехал в Россию, чтобы выступить с сольным концертом. Его шоу состоялось 28 марта в концертном зале «Москва». Кино Mail стало известно, как турецкий актер относится к своей популярности в России.

«На самом деле я вижу больше внимание к себе. Это меня больше радует, нежели удивляет. Последние три месяца я несколько раз приезжал в Россию. Мы с моей командой были на мероприятиях, участвовали в различных программах. Можно сказать, что Россия стала моей второй родиной», — высказался звезда сериала «Зимородок».

Алтуг рассказал, что приехал в Москву в третий раз, а до этого успел побывать в Казани и Санкт-Петербурге. По словам артиста, ему очень нравится российский климат.

«Россия — это такая очаровывающая страна, и погода у нее замечательная. На самом деле я люблю холод, и все мои поездки приходились на зимнее время года», — высказался исполнитель.

Он добавил, что в качестве сувениров привозил из России матрешек. Актер отметил, что у него дома есть несколько таких традиционных русских игрушек. Оказывается, перед очередной поездкой в Москву друзья попросили Алтуга привезти им матрешек в качестве подарка.

Напомним, мировую известность Эмре Алтугу принес сериал «Зимородок», в котором он сыграл Орхана Корхана. Также артист прославился благодаря хиту Bu Kadar Mi.