Звезда «50 оттенков серого» лишилась работы из-за чрезмерной вежливости

Американская актриса Дакота Джонсон призналась, что однажды лишилась роли в фильме из-за поведения на пробах. Об этом пишет Variety.
Звезда фильма «50 оттенков серого» рассказала, что на прослушивании представилась и пожала руку всем присутствующим, затем сыграла свою сцену и ушла. После этого Джонсон получила отказ, связанный с тем, что она вела себя слишком «напыщенно и самоуверенно».
«Меня не взяли на работу и сказали, что я вела себя заносчиво, хотя это просто хорошие манеры… Было странновато», — добавила актриса.
Ранее Дакота Джонсон вышла в свет в микрошортах и накидке с перьями.