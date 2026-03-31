Звезда «50 оттенков серого» лишилась работы из-за чрезмерной вежливости

Звезда фильма «50 оттенков серого» рассказала, что на прослушивании представилась и пожала руку всем присутствующим, затем сыграла свою сцену и ушла. После этого Джонсон получила отказ, связанный с тем, что она вела себя слишком «напыщенно и самоуверенно».