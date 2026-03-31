«Ленфильм» представит картину о режиссере Павле Клушанцеве на МКФ «Циолковский»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Документально-биографическая картина «Ленфильма» «Однажды в Ленинграде» Михаила Архипова, посвященная легендарному режиссеру-фантасту Павлу Клушанцеву (1910−1999), представит петербургскую киностудию на Международном фестивале фильмов и программ о космосе «Циолковский» в Калуге. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор «Ленфильма» Надежда Андрющенко.
«Фильм “Однажды в Ленинграде” Михаила Архипова — о выдающемся кинорежиссере, основоположнике советской и российской фантастики — Павле Клушанцеве сейчас ездит по фестивалям. Он представлял студию на “Духе огня” в Ханты-Мансийске, следом — московский “ФАНК” и МКФ “Циолковский” в Калуге», — рассказала Андрющенко.
Картина вошла в документальный конкурс VII фестиваля «Циолковский», который будет проходить с 10 по 14 апреля. 29 марта фильм Архипова открыл Международный фестиваль актуального научного кино (ФАНК), который проходит в Москве до 12 апреля.
Фильм «Однажды в Ленинграде» основан на мемуарах Клушанцева. В картине использованы уникальные кадры кинохроники.
Павел Клушанцев почти всю жизнь проработал на «Леннаучфильме». Его влияние прослеживается в фантастических мирах голливудских режиссеров Джорджа Лукаса, Стэнли Кубрика, Джеймса Кэмерона и Ридли Скотта. Он также стал автором почти 300 технических приспособлений, в числе которых — стабилизатор камеры для съемок с воздуха, аппарат для съемок под водой, способ получения цветного изображения, автофокус. Именно Клушанцев впервые показал на экране выход человека в открытый космос, парение в невесомости и приземление на поверхность Луны. Все это он снял до того, как события произошли в действительности, напомнили на «Ленфильме».