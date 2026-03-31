«Ленфильм» представит картину о режиссере Павле Клушанцеве на МКФ «Циолковский»

Павел Клушанцев почти всю жизнь проработал на «Леннаучфильме». Его влияние прослеживается в фантастических мирах голливудских режиссеров Джорджа Лукаса, Стэнли Кубрика, Джеймса Кэмерона и Ридли Скотта. Он также стал автором почти 300 технических приспособлений, в числе которых — стабилизатор камеры для съемок с воздуха, аппарат для съемок под водой, способ получения цветного изображения, автофокус. Именно Клушанцев впервые показал на экране выход человека в открытый космос, парение в невесомости и приземление на поверхность Луны. Все это он снял до того, как события произошли в действительности, напомнили на «Ленфильме».