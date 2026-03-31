Фильм «Остров Сухо» о Великой Отечественной войне выйдет в прокат в 2026 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Военная драма «Остров Сухо» о битве за остров, который был стратегически важным наблюдательным пунктом на пути снабжения блокадного Ленинграда, выйдет в прокат в 2026 году. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор киностудии «Ленфильм» Надежда Андрющенко.
«В этом году в прокат выходит новая полнометражная лента — “Остров Сухо”. Картина рассказывает о героической обороне маленького острова на Ладожском озере, который в годы Великой Отечественной войны играл ключевую роль в защите Дороги жизни», — рассказала Андрющенко, говоря о фильмах киностудии, которые зрители смогут увидеть в ближайшее время.
Глава киностудии отметила, что эта киноработа уже получила высокую оценку профильного городского ведомства — комитета по культуре. Кроме того, значительную поддержку проекту оказал сам город: музыкальное сопровождение к фильму было записано Губернаторским симфоническим оркестром Санкт-Петербурга.
В главных ролях — Кирилл Кузнецов («Август», «Любовь Советского Союза»), Светлана Смирнова-Кацагаджиева («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Великая»), Георгий Маришин («Лучшие в аду», «Любовь Советского Союза»).
Сюжет картины основан на реальных событиях. Контроль над островом Сухо, размеры которого — 90 на 60 м, в годы Великой Отечественной войны имел стратегическое значение: мимо шли баржи с продовольствием и боеприпасами через единственную брешь в кольце осады, в обратную сторону тем же маршрутом в эвакуацию везли женщин и детей. 22 октября 1942 года объединенные немецко-финско-итальянские силы попытались захватить этот участок земли. Гарнизон острова Сухо при поддержке авиации и кораблей Ладожской военной флотилии отразил нападение вражеского десанта. Победа советских бойцов в этом сражении позволила продолжить работу Дороги жизни.
Съемки фильма начались в мае 2024 года в Санкт-Петербурге, они проходили также на одном из островов на Ладоге близ Валаамского монастыря — творческая команда была вынуждена отказаться от съемок на самом острове Сухо из-за его небольших размеров.