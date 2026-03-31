Фильм «Остров Сухо» о Великой Отечественной войне выйдет в прокат в 2026 году

Сюжет картины основан на реальных событиях. Контроль над островом Сухо, размеры которого — 90 на 60 м, в годы Великой Отечественной войны имел стратегическое значение: мимо шли баржи с продовольствием и боеприпасами через единственную брешь в кольце осады, в обратную сторону тем же маршрутом в эвакуацию везли женщин и детей. 22 октября 1942 года объединенные немецко-финско-итальянские силы попытались захватить этот участок земли. Гарнизон острова Сухо при поддержке авиации и кораблей Ладожской военной флотилии отразил нападение вражеского десанта. Победа советских бойцов в этом сражении позволила продолжить работу Дороги жизни.