«Ленфильм» намерен преодолеть нехватку сценариев и кадров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. «Ленфильм» поставил перед собой задачу сформировать свой банк качественных сценариев и привлечь профессионалов для работы с разными жанрами. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор киностудии Надежда Андрющенко.
«Ситуация в индустрии сейчас парадоксальная: с одной стороны, все предельно ясно, с другой — перед нами стоят сложнейшие вызовы. Главные из них — это дефицит качественных сценариев и нехватка профессиональных кадров, — сказала глава киностудии, отвечая на вопрос, что в первую очередь необходимо “Ленфильму”, чтобы произошел рывок в его развитии. — Именно поэтому на этот год перед нами стоит амбициозная задача: сформировать прочный сценарный банк студии и собрать вокруг себя крепкие творческие команды, специализирующиеся на разных жанрах».
Андрющенко отметила, что на студии всегда занимались взращиванием молодых талантов, предоставляя им свободу для работы и развития, и сегодня эта традиция продолжается. По ее словам, «Ленфильм» активно работает в этом направлении вместе с Союзом кинематографистов Петербурга, Союзом писателей, петербургским Институтом кино и телевидения, Российским государственным институтом сценических искусств, а также городскими творческими лабораториями.
«В Петербурге невероятное количество одаренных людей, и наша ключевая миссия — сделать так, чтобы они оставались в родном городе и реализовывали свои проекты именно с нами», — резюмировала глава «Ленфильма».
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Ленфильма», стопроцентным пакетом акций которого владело Росимущество, в ведение Санкт-Петербурга. В феврале 2026 года в администрации города сообщили, что все акции уже находятся в собственности города. Губернатор Александр Беглов на встрече с ленфильмовцами заявил, что в истории киностудии, которая насчитывает больше века, начинается новый этап и что старейшая российская киностудия вернет себе роль традиционной точки притяжения для всей кинематографической отрасли.