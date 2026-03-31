Фильм «Война и мир» (2027) — масштабная историческая мелодрама, новая киноадаптация легендарного романа-эпопеи Льва Толстого. Режиссером картины выступил Сарик Андреасян, известный по таким крупным постановкам, как «Онегин» и «Непрощенный», а также работой над рядом других зрелищных драматических проектов. Автором сценария стал Алексей Гравицкий («Онегин»), который уже сотрудничал с Андреасяном на предыдущих экранизациях классических произведений.
Премьера фильма запланирована на начало 2027 года — дата уже официально объявлена. Подробности о проекте читайте далее.
Известно ли, когда выйдет фильм «Война и мир» (2027)
Новая экранизация романа Льва Толстого «Война и мир» выйдет в широкий российский прокат 18 февраля 2027 года. Дата премьеры уже официально объявлена создателями проекта.
Авторы фильма подчеркивают, что их цель — не переосмысление классики, а воссоздание мира Толстого «в его подлинном звучании», с уважением к тексту, исторической эпохе и характерам героев. События картины, как и в романе, развернутся в России начала XIX века, на фоне которой переплетаются судьбы представителей аристократии и ключевые события Отечественной войны 1812 года.
В синопсисе отмечается, что в центре истории окажутся любовь и верность, честь и предательство, мир и война — темы, раскрытые через судьбы ярких и сложных персонажей.
Кто сыграет в фильме «Война и мир» (2027)
Создатели новой экранизации проводили масштабные пробы в мае 2025 года, однако имена исполнителей части ключевых ролей по-прежнему держатся в секрете. При этом уже известен ряд актеров, которые воплотят на экране главных героев романа.
Роль Пьера Безухова исполнит Николай Шрайбер, известный по ярким характерным работам в российских сериалах и кино. Одной из самых заметных его ролей стал проект «Хрустальный» (2021).
Наташу Ростову сыграет Полина Гухман, знакомая зрителям по роли в «Алисе в стране чудес». Ранее в сети появлялись слухи, что героиню может исполнить Елизавета Моряк, однако актриса опровергла эту информацию, отметив, что возраст персонажа в начале истории требует более юного воплощения — Наташе всего 13 лет при первой встрече с Андреем Болконским.
Образ Николая Ростова на экране воплотит Александр Метелкин, известный по историческим и фэнтезийным проектам. Среди его работ — «Летучий корабль» и «Царевна-лягушка».
Роль Андрея Болконского досталась Станиславу Бондаренко, который ранее снимался в проекте «Идеальная жертва».
Анатоля Курагина сыграет Матвей Лыков, известный по фильму «Майор Гром: Игра», где он исполнил роль Августа ван дер Хольта.
Роль Сони Ростовой исполнит Таисья Калинина, получившая известность после выхода фэнтези «Красная Шапочка». Также актриса активно снимается в сериалах, среди которых «Олдскул» (2025), «Папа Миа» (2025) и «Что-то положительное» (2025).
О чем будет фильм «Война и мир» (2027)
Сюжет новой экранизации основан на эпическом романе Льва Толстого «Война и мир», действие которого разворачивается в России начала XIX века, во времена Отечественной войны 1812 года. В центре истории — судьбы представителей русской аристократии, чьи жизни оказываются неразрывно связаны с историческими потрясениями эпохи.
Главными героями становятся Пьер Безухов, Андрей Болконский и Наташа Ростова. Пьер — незаконнорожденный сын богатого графа, внезапно получающий огромное наследство. Он пытается найти свое место в жизни и разобраться в ее смысле на фоне хаоса войны и светской суеты. Андрей Болконский, разочарованный в высшем обществе, стремится к славе на поле боя, однако сталкивается с тяжелыми личными утратами и внутренними кризисами. Наташа Ростова — юная и эмоциональная девушка, чьи чувства, ошибки и взросление становятся одной из ключевых линий повествования.
Фильм покажет, как наполеоновские войны меняют судьбы людей, начиная от блистательных балов в Петербурге и заканчивая трагическими событиями на поле Бородинского сражения. Создатели делают акцент на исторической достоверности и стремятся передать дух эпохи без современных интерпретаций, сосредоточив внимание на философских идеях Толстого о человеческой природе, судьбе и истории.