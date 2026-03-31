Отец актрисы Цукановой-Котт впервые встретился со своей семилетней внучкой

Отец актрисы Анны Цукановой-Котт впервые увидел свою семилетнюю внучку. Звезда рассказала подписчикам в соцсети, что они общались только по видеосвязи. Артистка отметила, что ради этой встречи прилетела с Леей в Париж.
«Мой папа никогда в жизни не видел Лею. Он живет в Америке, у него долго были проблемы с документами. А мы не привозили Лею, потому что не могли сделать визу. И вот сейчас мы впервые знакомим их. Конечно, они знают друг друга и общались по видео, но личная встреча произошла впервые», — поделилась знаменитость.
Василий Цуканов стал отцом в 19 лет. Актриса рассказывала, что он давно уехал из России. Он освоил в США технику создания картин из тканей и занимается этим творчеством.
Ранее Анна Цуканова-Котт приехала на светскую вечеринку с сыном-подростком.