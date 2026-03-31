Судьба Бенедикта Бриджертона (Люк Томпсон) в финале сезона складывается так, как он сам долгое время не решался даже представить. Пройдя через внутренний конфликт между долгом и чувствами, он делает выбор в пользу любви и отказывается подчиняться жестким ожиданиям общества. Бенедикт не только добивается признания своего союза с Софи, но и окончательно выходит из тени семейных обязательств, утверждая собственный путь — как в личной жизни, так и в стремлении к творческой свободе.