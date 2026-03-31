Сложно поверить, что аргентинскому крашу всех девчонок нулевых, тому самому блондину из «Дикого ангела» Факундо Аране уже 54 года. В отличие от своего экранного героя, «золотого мальчика» Иво, Факундо очень рано пришлось пройти через серьезные испытания. А сейчас у актера — новый непростой этап переосмысления личного счастья. Каким был путь звезды к вершине мира в прямом и переносном смыслах, рассказываем в статье Кино Mail.
Диагноз, который не стал приговором
Арана родился в Буэнос-Айресе, его отец был юристом, а мать — хоккеисткой. Возможно, воля к победе передалась мальчику от нее. В детстве Факундо был очень застенчив, и чтобы побороть это, по совету друга записался в в театральную студию. Совет сработал: в 15 лет юноша впервые вышел на сцену и почувствовал вкус аплодисментов.
Но именно тогда судьба решила испытать его на прочность. В 17 лет врачи обнаружили у Факундо лимфому Ходжкина — редкую форму рака лимфатической системы, тяжелое лечение с курсами химиотерапии растянулось на пять лет. В 1994 году врачи объявили о его полном выздоровлении. Это испытание перевернуло отношение к жизни молодого человека. Даже сейчас кажется, что он хочет успеть сделать все. Одной из главных миссий для Араны стало просвещение о донорстве крови.
Саксофон в метро и любовь всей России
В начале 1990-х, параллельно с поиском актерских ролей, Факундо играл на саксофоне в метро. Именно там его и заметил продюсер Лито Эспиноса. Так Арана получил свою первую небольшую роль в сериале — сыграл уличного певца Ромиро. Затем были сериалы «Черная жемчужина», «Цыганка» с Андреа дель Бока — их показывали в России. Но настоящий триумф пришел в 2000 году с выходом теленовеллы «Дикий ангел», которую транслировали в нескольких странах. Особой любовью дуэт Факундо Арана и Наталии Орейро пользовался у российских зрителей: сериал неоднократно повторяли, актеры снялись в клипе на песню Орейро «Я умираю от любви», которую она специально перезаписала на русском языке. А в 2015 году Арана с женой и детьми приезжал в Москву — он выступал со своей группой в Доме музыки.
На родине Арана снимался в одном успешном проекте за другим: боевике «Побег», сериалах «Ты — моя жизнь» (снова с Наталией Орейро), «Падре Корахе», «Украденные жизни», «Маленькая Виктория» и многих других. В нулевые он трижды становился победителем самой престижной премии Аргентины в области телевидения — «Мартин Фиерро». А сериал «Маленькая Виктория» даже номинировался на «Эмми».
Музыка, горы и миссия выжившего
Кино и театр Факундо успешно совмещал с музыкой и спортом. Вместе с группой The Blue Light Orquestra актер выпустил несколько альбомов и объездил в туре всю Аргентину. Но главным увлечением звезды остается экстрим. Арана обожает серфинг, дайвинг и альпинизм. В 2010 году он поднялся на самую высокую гору в Андах — Аконкагуа (высота 6 962 метра). На ней актер водрузил баннер «Донорство крови спасает жизни». В 2016 году он реализовал еще одну свою мечту — покорил вершину мира, гору Эверест. Это восхождение Арана также посвятил привлечению внимания к лечению рака и поддержке пациентов. После спуска он признался, что больше никогда не расстанется с семьей, потому что понял: истинная вершина — это его близкие.
Личный фронт: время перемен
Однако, как говорится, человек лишь предполагает. Сегодня Арана переживает шторм в личной жизни. Его 20-летний брак с моделью, телеведущей Марией Сусини, который поклонникам казался идеальным и самым крепким в Аргентине, распадается. В январе 2026-го стало официально известно, что супруги, вырастившие троих детей, расстались.
О проблемах в семье актера ходили слухи весь прошлый год, он оговаривался, что они с Марией переживают турбулентный период, но все же рассчитывал преодолеть кризис. Мария в свою очередь, в одном из интервью намекнула о «синдроме опустевшего гнезда»: когда дети вырастают, начинаешь пристальнее смотреть на партнера и задаваться вопросом, а по пути ли с ним дальше. Экс-супруги подчеркивают, что расстаются в дружеских теплых отношениях, ведь они за эти годы стали родными людьми. Сегодня в фокусе внимания Араны — не кино, а его экстремальные увлечения и популяризация туризма в Аргентине, о чем актер подробно рассказывает в соцсетях.