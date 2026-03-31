Зендая рассказалаа, что ее «бесит» в возлюбленном Томе Холланде

Зендая в ходе интервью для промо нового фильма «Вот это драма!» с легкой завистью отозвалась о спортивных талантах своего возлюбленного, актера Тома Холланда.
По информации Daily Mail, поводом стала способность звезды «Человека-паука» с легкостью выполнять сальто назад. В беседе с журналистами актриса с улыбкой описала свои чувства.
«Я бы не назвала это прям завистью, но иногда люди — точнее, мой молодой человек — могут просто взять и сделать сальто назад. Это меня даже немного бесит! В смысле, как это ты можешь вот так просто… Понимаете, о чем я?» — сказала знаменитость.
Ранее Тома Холланда заметили на премьере фильма Зендаи в Париже.