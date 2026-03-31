Меган Фокс заподозрили в очередном конфликте с Machine Gun Kelly

Меган Фокс, судя по всему, разорвала отношения с рэпером Machine Gun Kelly. На это указывают ее действия в социальной сети. По информации TMZ, источник, близкий к паре, сообщил, что Фокс отписалась от Machine Gun Kelly в соцсети и заблокировала его аккаунт.
Журналисты также заметили, что под последним постом актрисы исчез комментарий рэпера. В нем он писал: «Рад, что у нас родился ребенок».
Ни Фокс, ни Machine Gun Kelly публично не прокомментировали ситуацию и слухи о возможном конфликте.
Ранее Меган Фокс впервые за долгое время вернулась в соцсети с откровенной фотосессией.