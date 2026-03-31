Том Фелтон дал странный совет Малфою из нового «Гарри Поттера»

Актер Том Фелтон посоветовал Пратту, сыгравшему нового Малфоя, воровать реквизит
Том ФелтонИсточник: Legion-Media.ru

Актер Том Фелтон дал странный совет коллеге Локсу Пратту, которого утвердили на роль героя Драко Малфоя в сериале о Гарри Поттере. Об этом сообщает издание Independent.

Артист подтвердил, что отправил сообщение 14-летнему Локсу Пратту, когда узнал, что тот сыграет Драко Малфоя. При этом артист не стал давать конкретные советы по актерскому мастерству, но заявил, что Пратт может обратиться к нему за помощью. Фелтон рекомендовал коллеге насладиться процессом, сделать много фотографий и «украсть как можно больше реквизита», чтобы использовать его в будущем.

Сообщается, что другие актеры из оригинального состава «Гарри Поттера», включая Дэниела Рэдклиффа (Гарри Поттер) и Руперта Гринта (Рон Уизли), также обратились к своим преемникам в перезапуске.

Ранее был раскрыт заработок 12-летних звезд нового «Гарри Поттера».