Том Фелтон дал странный совет Малфою из нового «Гарри Поттера»

Артист подтвердил, что отправил сообщение 14-летнему Локсу Пратту, когда узнал, что тот сыграет Драко Малфоя. При этом артист не стал давать конкретные советы по актерскому мастерству, но заявил, что Пратт может обратиться к нему за помощью. Фелтон рекомендовал коллеге насладиться процессом, сделать много фотографий и «украсть как можно больше реквизита», чтобы использовать его в будущем.