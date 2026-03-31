Зендая рассказала, что они с Томом Холландом хранят редкий коллекционный предмет

В новом интервью Зендая рассказала, что у нее и Тома Холланда есть постер к фильму «Пролетая над гнездом кукушки», подписанный самим Джеком Николсоном. Это откровение шокировало ее коллегу по фильму «Вот это драма!» Роберта Паттинсона — и даже немного вызвало у него чувство зависти.
Артист признался, что фильм 1975-го года оказал на него большое влияние. Роберт не поверил словам коллеги и даже переспросил ее: «Кем подписан?»
Зендая подчеркнула, что на постере оригинальный автограф Николсона. Восхищенный Паттинсон добавил, что обожает фильмы с участием Джека и является его фанатом.
