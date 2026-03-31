В «Ленкоме» прошла премьера моноспектакля «А. Збруев»

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Премьера моноспектакля, в котором народный артист РСФСР Александр Збруев рассказывает о своем жизненном и творческом пути, состоялась в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» в канун его 88-летия. Спектакль прошел с аншлагом, передает корреспондент ТАСС.
31 марта Збруев отметит свое 88-летие. Режиссером моноспектакля выступает Ильдар Гилязев, художником по свету — Евгений Виноградов, звукорежиссером — Иван Булыгин. За сценографию и музыкальное оформление постановки отвечает Гилязев совместно с самим Збруевым.
«Мне бы не хотелось бежать впереди поезда, рассказывать, о чем этот спектакль. Это буду я. Я и никто другой. Я буду таким, какой я есть. Я буду вести себя так, как считаю нужным. Это моя сцена. На этих подмостках я работаю 65 лет — они мои. Мои доски на сцене, стены в фойе — все это мое. В спектакле я не вру ни на одну секунду. Абсолютно все, что происходило со мной, с моими родителями, — все так, как оно было», — обратился к журналистам перед премьерой Збруев.
Особый жанр
Как отмечал ранее в беседе с ТАСС актер, постановка стала рассказом про его жизнь. Так, Збруев поделился со зрителями своими воспоминаниями о важных событиях, связанных не только с творческим, но и с личным жизненным путем. Артист рассказал о первом выходе на сцену театра имени Ленинского Комсомола, о юности на Арбате, о встречах с Анатолием Эфросом, Марком Захаровым и другими легендами «Ленкома». В постановке прозвучали стихи Бориса Пастернака и Булата Окуджавы, монологи из спектаклей театра.
«Мы обязаны говорить о нашем замечательном артисте. И говорить от большой любви. Сейчас — не о том, что он имеет много государственных и профессиональных наград. Его главная заслуга — в том, что, когда он выходит на сцену, то зрительный зал затихает. Люди молча слушают и смотрят на то, что исполняет этот удивительный актер. Помню, какова была популярность Александра Викторовича в годы его юности: он не мог ходить по улице, потому что его постоянно хватали за локоть и просили: “Распишитесь, пожалуйста”. Это человек-легенда», — отметил в беседе с журналистами заслуженный деятель искусств РФ президент театра Марк Варшавер.
О жанре постановки порассуждал художественный руководитель «Ленкома» заслуженный деятель искусств РФ Владимир Панков. «У спектакля получился особый жанр. Не могу сказать, что это спектакль-концерт, — тут что-то другое. Нам еще предстоит это назвать. Александр Викторович выходит на исповедь, рассказывает обо всем, что думает, рассказывает совершенно искренне. Получается высокий полет, ему ничего не нужно, не нужно декораций, никаких “прикрывашек”. Вот он какой есть — такой и есть», — поделился он.
Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, войдет ли спектакль в репертуар театра, Панков сообщил, что в этом вопросе все зависит от желания самого Збруева: «Ленком» «с удовольствием найдет для него место в своей афише».