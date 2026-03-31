В «Ленкоме» прошла премьера моноспектакля «А. Збруев»

«Мне бы не хотелось бежать впереди поезда, рассказывать, о чем этот спектакль. Это буду я. Я и никто другой. Я буду таким, какой я есть. Я буду вести себя так, как считаю нужным. Это моя сцена. На этих подмостках я работаю 65 лет — они мои. Мои доски на сцене, стены в фойе — все это мое. В спектакле я не вру ни на одну секунду. Абсолютно все, что происходило со мной, с моими родителями, — все так, как оно было», — обратился к журналистам перед премьерой Збруев.