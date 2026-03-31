Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Герои, которые запали в душу: 6 пронзительных ролей Александра Збруева

Он никогда не был актером одного амплуа, но зрители запомнили его с первого появления на экране. Александр Збруев умел играть так, что его герои казались знакомыми — вспоминаем его самые яркие роли
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Источник: Legion-Media.ru

К своему 88-летию, которое Александр Збруев отметил 31 марта, он подошел с репутацией артиста, которому верят безоговорочно.  Он никогда не играл «на публику», но именно это и обеспечило ему долгую зрительскую любовь. В его героях нет нарочитости — только узнаваемые характеры и точные интонации. Разбираем роли, благодаря которым Збруев стал по-настоящему народным актером.

«Большая перемена»

Кадр из сериала «Большая перемена»

Настоящая всесоюзная известность пришла к актеру после выхода фильма «Большая перемена». Здесь он сыграл Григория Ганжу — обаятельного, немного легкомысленного, но искреннего героя. Персонаж сразу стал близок зрителям благодаря сочетанию юмора и жизненной правды.

Экранный образ оказался настолько точным, что многие ассоциировали актера именно с этим типажом. При этом Збруев не превратил роль в карикатуру, а добавил ей мягкую иронию. Именно после этого проекта его начали воспринимать как одного из главных «своих» актеров советского кино.

«Одинокая женщина желает познакомиться»

Кадр из фильма «Одинокая женщина желает познакомиться»Источник: Legion-Media.ru

В фильме «Одинокая женщина желает познакомиться» актер предстал в более сложном и противоречивом образе. Его герой Валентин Спиридонов — человек с непростой судьбой и внутренними сомнениями. Здесь уже нет прежней легкости, на первый план выходит психологическая глубина.

Работа показала, насколько точно Збруев умеет передавать внутренние состояния героя. Он не играет эмоции в лоб, а выстраивает их через паузы и интонации. Благодаря этому персонаж получился живым и узнаваемым для зрителей старшего поколения.

«Ты у меня одна»

Кадр из фильма «Ты у меня одна»

В начале 1990-х актер снова оказался в центре внимания благодаря фильму «Ты у меня одна». Его герой Евгений Тимошин — мужчина, стоящий перед сложным жизненным выбором. Картина точно попала в настроение времени и нашла отклик у широкой аудитории.

Исполнение Збруева добавило истории эмоциональной достоверности. Он показал не героя-идеал, а обычного человека, который сомневается и ошибается. Именно такая честность сделала роль одной из самых запоминающихся в его карьере.

«Два билета на дневной сеанс»

Кадр из фильма «Два билета на дневной сеанс»

Еще до громкой популярности актер заявил о себе в фильме «Два билета на дневной сеанс». Это была работа, в которой он продемонстрировал уверенность и харизму. Уже здесь просматривался тот типаж, который позже станет его визитной карточкой.

Картина помогла закрепить за ним статус перспективного актера. Режиссеры обратили внимание на его способность сочетать внешнюю сдержанность и внутреннее напряжение. Именно это сочетание впоследствии сделало его востребованным в разных жанрах.

«Все будет хорошо»

Кадр из фильма «Все будет хорошо» (1995)

Фильм «Все будет хорошо» стал одним из символов 1990-х годов. В этой картине Збруев снова оказался в центре истории, отражающей перемены в обществе. Его герой вписался в общее настроение времени — тревожное, но не лишенное надежды.

Зрители приняли фильм тепло, а актер в очередной раз подтвердил свою актуальность. Он органично существовал в новой реальности российского кино, не теряя своей индивидуальности. Это редкий пример артиста, который сумел сохранить популярность в разные эпохи.

«Кино про Алексеева»

Кадр из фильма «Кино про Алексеева»

В фильме «Кино про Алексеева» Александр Збруев сыграл одну из самых пронзительных ролей. Его герой — пожилой бард, живущий в провинции и внезапно сталкивающийся с переоценкой собственной жизни. Картина строится не на внешнем действии, а на внутреннем движении персонажа.

Работа Збруева здесь максимально сдержанная и точная. Он почти не использует привычные актерские приемы, делая ставку на паузы и интонации. Благодаря этому образ получился особенно живым и болезненно узнаваемым — история человека, который оказался не тем, кем считал себя. 