Анджелина Джоли, одна из главных звезд мирового кинематографа, стала центром внимания после своего выхода на красную дорожку в Китае. Как сообщает RadarOnline, поклонники актрисы активно обсуждают в соцсетях ее изменившуюся внешность, строя предположения о возможных пластических операциях.
Джоли посетила Шанхайскую неделю моды в элегантном бежевом платье с поясом. Ее образ дополнила яркая алая помада и почти незаметный макияж. Однако именно видео с мероприятия спровоцировало волну комментариев от удивленных фанатов. Реакция в интернете разделилась. Многие пользователи выразили недоумение.
«Это совсем на нее не похоже», «Самое поразительное — не старение. А потеря выразительности. Когда лица перестают выглядеть человеческими и начинают выглядеть искусственными, очевидно, что что-то зашло слишком далеко», «Да, это точно не та Анджелина, которую мы знаем. Во всем этом есть что-то очень странное», — писали комментаторы под видео с актрисой.
Ранее СМИ раскрыли, что связывает Анджелину Джоли и Луи Гарреля на фоне слухов о романе.