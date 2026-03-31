18-летняя Эвер Андерсон, старшая дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона, опубликовала новые снимки в соцсетях, вызвавшие оживленное обсуждение среди поклонников. На фото девушка позирует в коротком топе и прозрачных брюках, демонстрируя стройную фигуру.
Эвер с детства живет в центре внимания — она растет в семье знаменитостей и с ранних лет проявляет интерес к творчеству. Девушка пошла по стопам матери, сделав первые шаги в кино и моде. В ее фильмографии уже есть роли в картинах «Обитель зла: Последняя глава» (2016), «Черная вдова» (2021) и «Питер Пэн и Венди» (2023).
Параллельно Эвер успешно строит модельную карьеру: еще в девять лет она появилась на обложке детского Vogue Bambini, позже представляла Miu Miu, а в 2026 году стала лицом Dior. Также за ее плечами съемки для итальянского и арабского Vogue и других престижных журналов.
Девушку нередко сравнивают с Миллой Йовович — не только из-за внешнего сходства, но и из-за смелого стиля. Однако некоторые пользователи критикуют Эвер за откровенные образы, считая их слишком взрослыми для ее возраста. Сама актриса не комментирует претензии, но поддерживает дочь во всех творческих начинаниях.
Милла Йовович и Пол Андерсон женаты уже 17 лет. Помимо Эвер, в семье подрастают еще две дочери — 10-летняя Дашиэл и шестилетняя Ошин. Все дети Йовович, по словам актрисы, свободно говорят по-русски.