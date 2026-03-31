Сын актрисы Татьяны Васильевой в шестой раз станет отцом

Сын актрисы Татьяны Васильевой, звезды комедии «Самая обаятельная и привлекательная», вновь готовится стать отцом. Филипп Васильев и его жена Мария сообщили поклонникам в соцсетях, что ждут шестого ребенка в семье, опубликовав фотографию положительного теста.
Новость стала для самой пары неожиданностью. Актер Филипп Васильев прокомментировал это с юмором.
«К этому нужно философски относиться. Маш, я тебе говорил, что я детородный. Это счастье. Мы со всем справимся. Пойду, маму обрадую», — написал он.
Будущие родители познакомились в театре во время работы над постановкой «Ловушка для мужа». Их брак был зарегистрирован в 2016 году. Вскоре у них родилась первая дочь Мирра. В ноябре 2022 года семья пополнилась второй девочкой — Саррой. В 2024 году Мария Болонкина-Васильева снова оказалась в положении, а 7 апреля 2025 года на свет появился их сын Яков. Предстоящие роды станут для пары шестыми.