Звезда «Школьного вальса» раскрыл, с чего начался его роман с Натальей Гундаревой

Актер Сергей Насибов, известный по фильму «Школьный вальс», рассказал в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале, что его роман с Натальей Гундаревой начался во время гастролей в Болгарии. По его словам, именно поездка стала точкой, где между ними возникло чувство, передает 1tv.ru.
Насибов пояснил, что в гостиничном номере их заметил коллега Анатолий Ромашин, который постоянно подшучивал, обращая внимание Гундаревой на актера. По мнению Насибова, эта «подсказка» Ромашина подтолкнула их к развитию отношений.
Он также отметил, что их роман был бурным: пара часто ссорилась и устраивала скандалы. Насибов объяснил это схожестью характеров обоих актеров, что усиливало эмоциональное напряжение в отношениях. Актер подчеркнул, что именно гастроли и внимание коллег сыграли ключевую роль в зарождении их страстного романа.