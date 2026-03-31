Первый фильм возрождающейся киностудии в Хабаровске начнут снимать в 2027 году

ВЛАДИВОСТОК, 31 марта. /ТАСС/. Дальневосточная студия кинохроники со 100-летней историей возобновляет свою работу в Хабаровске, ее новым проектом станет полнометражный игровой фильм. Съемки основанной на реальных событиях картины планируют начать в конце 2027 года, сообщила на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Дальний Восток» продюсер и режиссер, директор Дальневосточной студии кинохроники Дарья Гаранина.
«Сами съемки планируются на конец 2027 — начало 2028 года. Мы два сезона захватываем. Это наше время — история произошла в 2019 году. [Героями являются] наши с вами современники. И хочу отметить, что 80% картины, я надеюсь, что даже больше, будет снято на территории Дальнего Востока. Это тема корней — как люди находят пристанище на Дальнем Востоке, не имея отношения к региону и даже к России. Как они находят свой дом и хотят рассказывать о наших прекрасных местах, о природе, об энергии, которая здесь преобладает», — сказала Гаранина.
По ее словам, одним из мест съемок может стать село Сукпай в районе имени Лазо Хабаровского края. Сейчас готовится сценарий картины — его рассчитывают закончить к середине 2027 года. На экраны новый фильм выйдет в 2029 году.
Планы по возрождению Дальневосточной киностудии в феврале 2026 года анонсировал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Он заявил, что студия станет центром развития киноиндустрии региона. В перспективе — проведение фестивалей и кинопоказов. Киностудия также должна стать площадкой для прохождения практики студентов и выпускников Хабаровского филиала ВГИК.
Дальневосточное отделение «Госкино» было создана во Владивостоке в 1923 году, а в 1925-м переместилось в Хабаровск. По словам Гараниной, именно в 1926-м — 100 лет назад — началась работа в качестве студии кинохроники. Впоследствии выпускались ежемесячные киножурналы, документальные фильмы и киноочерки, студия создавала до 15 полнометражных картин в год. В 1977 году она была награждена орденом «Знак Почета». Однако в 2000-х годах вся работа была остановлена.