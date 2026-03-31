Дочь Анастасии Заворотнюк сравнила себя с мамой накануне 55-летия актрисы

Анна Заворотнюк высказалась о матери Анастасии Заворотнюк накануне ее юбилея — 3 апреля актрисе исполнилось бы 55 лет.
Анна рассказала, что восхищается красотой своей матери и отмечает свое сходство с ней. Но также модель подчеркнула, что между ними есть одно существенное отличие — цвет волос. Анна уверена, что ей не идет темный цвет волос, какой был у ее матери.
«Это абсолютно ее цвет, какая она была потрясающе красивая. И вот настолько он не идет мне. Хотя мы с ней похожи внешне, но мне нужен не такой контрастный цвет, у меня лицо с ним теряется, становится грустным, тяжелым. У мамы наоборот — она становилась ярче. Я помню, в какой-то момент она добавляла себе блики, и как будто было не очень. Она говорила: “Мне больше нравится, когда темный”, и я с ней согласилась», — вспомнила Заворотнюк.
Накануне она приехала в Москву, чтобы с близкими почтить память матери в ее день рождения. Девушка рассказала, что 3 апреля она вместе с семьей пойдет на кладбище к маме.
За день до этого, 2 апреля, Заворотнюк отметит первый день рождения своего сына — Марселю исполнится годик. Модель призналась, что устроит небольшой праздник в узком семейном кругу.
Напомним, Анна Заворотнюк родилась в браке Анастасии Заворотнюк и бизнесмена Дмитрия Стрюкова. У Анны также есть 25-летний брат Майкл.
В 2008 году актриса вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева. В 2018-м она родила от него дочь Милу. Вскоре после этого артистка узнала, что у нее рак головного мозга.
Она пять лет боролась за жизнь, но не смогла победить болезнь. Заворотнюк ушла из жизни 29 мая 2024-го. Ей было 53 года.
Ранее стало известно, что к 55-летию Заворотнюк по ТВ покажут документальный фильм о ее жизни.